Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Delice-Sungurlu-Çorum yüksek standartlı demir yolu yapım işinin proje yönetim ofisi Sungurlu’ya açıldı.

31 Aralık 2024 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen projenin inşaat çalışmalarına Şubat ayında Kırıkkale’ye bağlı Delice ilçesinde kurban kesilerek başlanmıştı. Projenin Sungurlu etabı içinde yüklenici firma Yapı Merkezi İnşaat-YSE Yapı Konsorsiyumu çalışmalara başlayarak, ilçeden geçecek güzergaha tabelasını dikmesinin akabinde proje yönetim ofisini açtı.

LOJİSTİK GÜÇ ORADA

Akçay Mahallesi Terminal Caddesi’nde açılan ofiste, projenin çalışmalarının yürütüleceği belirtildi. Projede; 500 kamyon şoförü, 100 ekskavatör operatörü, 50 loder operatörü, 15 greyder operatörü, 20 silindir operatörü ve 150 tır şoförünün istihdam edileceği öğrenildi.

120 KİLOMETRE UZUNLUK

120 km uzunluğundaki Kırıkkale (Delice)- Sungurlu- Çorum Demiryolu Projesinde 7 adet tünel, 3 adet aç-kapa tünel, 26 adet köprü-viyadük, 12 adet üst geçit, 72 alt geçit, 185 menfez, 3 adet istasyon ve 3 adet sayding yapılması planlanıyor.

NEREYE NE YAPILACAK?

Proje kapsamında Delice saydingi, Sungurlu OSB saydingi, Sungurlu istasyonu, Alacahöyük saydingi, Çorum OSB yük istasyonu ve Çorum yolcu istasyonu yapılacak. Delice-Sungurlu-Çorum hızlı tren projesinin 2030 yılında tamamlanması hedefleniyor.