Futbol Yorumcusu ve Gazeteci Nazım Türknas, dünkü Bodrum-Çorum FK maçının hakemlerini ağır eleştirdi.

90 dakika boyunca tüm takdir haklarını Bodrum'dan yana kullanan, Bodrum aleyhinde hiçbir düdük çalmayan, Çorum FK'nın yüzde 100'lük penaltısını vermeyen, üstüne bir de golden önce Çorum FK'lı oyuncuya faul yapılmasına rağmen 'elle oynama' kararı veren Ankaralı Akarsu'ya Çorumspor taraftarları büyük tepki gösterdi.

Çorumspor camiasının yanında ünlü spor yorumcuları dünkü maçın hakemlerini topa tuttu. Bunlardan biri de 1.Lig, 2.Lig ve 3.lig maçlarını yakından takip eden ünlü spor yorumcusu Nazım Türknas oldu.

Türknas, "İnanılmaz ama gerçek! Bodrumspor - Çorum FK hakemleri Alper Akarsu ve Sarper Barış Saka’nın yönettiği tüm maçlar incelenmelidir!…" şeklinde paylaşım yaptı.