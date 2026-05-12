Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 1-0 yenen Sipay Bodrum FK'nın Başkanı Taner Ankara, maçta seyircilerin performansının muhteşem olduğunu söyledi.

Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankara, taraftara teşekkür etti.



Takımın enerjisinin çok yüksek olduğunu anlatan Ankara, "Ben hep başladığım günden beri şunu söyledim, önce futbolcu ister, sonra taraftar ister, sonra yönetim ister. Futbolcu arkadaşlarımız müthiş bir mücadele ruhu koyuyorlar. Bugün seyircimiz muhteşemdi, Bodrum'a yakışır uzun zaman sonra gerçekten hiç durmadılar." dedi.



Yönetim olarak futbolcuların her zaman arkasında olduklarını belirten Ankara, "Çok şükür, bugün ilk maçı kazandık. İkinci maça bakacağız. İkinci maçı da görelim, ondan sonrasına bakarız. İnşallah hayırlısı ise Allah yar ve yardımcımız olsun, yolumuz açık olsun diyorum. Hayırlı olacaksa çıkalım." ifadesini kullandı.