Arca Çorum FK, Trendyol 1.Lig yarı final ilk maçında Bodrum FK ile karşılaşıyor.

Bu sezon hakem hatalarıyla en çok doğranan takımların başında yer alan Çorum FK, play off maçlarında da yine doğranmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz Perşembe günü oynanan Keçiörengücü maçında Burak Çoban'ın verilmeyen golü Türkiye gündemine oturmuştu.

Bugün de Bodrum maçında hakem faciası devam ediyor.

Maçın Ankaralı hakemi Bodrum'un penaltısını tereddütsüz çalarken, Çorum FK'nın 29.dakikadaki net penaltısını ise es geçti.

Erkan Kaş'ın ceza sahası içinde ortasında Üzeyir Ergün kafayı vurdu, top Bodrumlu oyuncunun eline çarptı ama ne maçın hakemi Alper Akasu ne VAR hakemi Sarper Barış Saka pozisyonu incelemesine rağmen 'devam' kararı verdi.

Pozisyonu Çorum FK taraftarları büyük tepki gösterdi.