Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çorum Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Mahmut Atalay ve Tevfik Kış anısına düzenlenen güreş turnuvası hafta sonunda yapıldı.

Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonunda yapılan turnuvaya AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, Prof. Dr Celal Taşkıran, Gençlik ve Spor il Müdürü Mustafa Demirkıran, Şube Müdürleri ile Olimpiyat şampiyonları Mahmut Atalay’ın kızı Prof Dr. Müberra Atalay, Tevfik Kış’ın oğlu Timur Kış katıldılar.

Çorum ve ilçelerden katılımın olduğu müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Törende ayrıca Olimpiyat Şampiyonlarının oğlu ve kızına Çorum Belediyesi tarafından saat kulesi maketi hediye edildi.