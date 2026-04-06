Çorum merkeze bağlı Yoğunpelit köyünde yağmur duası yapıldı.

Yağmur duası ve şükür kurban etkinliğine; CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, CHP İl Genel Meclis üyeleri Ümit Er, Ömer Boyraz ve Yusuf Sapancı köy sakinleri ve çok sayıda misafirler katıldı.

Etkinlikte vatandaşlar, bereketli, verimli bir sezon, kazasız-belasız bir çalışma dönemi, dengeli yağış ve birlik-beraberlik için dua etti.

Köy Muhtarı Veli Sertaş, bu tür geleneksel etkinliklerin devam edeceğini belirterek, yağmur duası ve şükür kurbanı organizasyonuna destek veren, katkıda bulunan ve kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Milletvekili Tahtasız ise; “Allah dualarımızı kabul etsin. Çiftçimizin hasadı bol, bereketi bol; yılı huzur, bolluk ve refah içinde geçsin.” ifadelerini kullandı