Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, katıldığı ortak yayınlanan canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Çorum FK’nın birçok kademesinde görev yaptığını belirten Oğuzhan Yalçın, başkanlığı bırakmak istediğini belirterek, “Bıraksam da kulübü bırakmam. Çünkü bir taraftarım. Çorum’u ve Çorumspor’u çok seviyorum. 70 sülaleme yetecek sevap kadar hizmet ettim. Çorumspor’un ta kendisiyim” dedi.

Başkan Oğuzhan Yalçın canlı yayında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

‘Kötü durumda değiliz’

Genel olarak ligde farklılıklar var. Geçen sezon bu tarihlerde yukarıya ve aşağıya oynayan takımlar şekillenmişti. Bu sezon yukarısı için Kocaelispor, Bandırmaspor, Karagümrük ve Erzurumspor dışında takımlar genelde birbirlerine denk. Bu sezon mali durum büyük etken olacak. Tüm dünyada mali krizin arttığını görüyoruz. Mali krizden en az etkilenen ya da etkilenmeyenler hedefine ulaşacak gibi görünüyor. Ligde yüzde 70 oranında takımlar mali olarak bizden güçlü. Geçen sezon 15.hafta sonunda 23 puanımız vardı. Bu sezon da aynı şekilde 23 puandayız. Şu anki durumumuzun kötü olduğunu düşünmüyorum.

‘Gelirler 10 yıl önceki rakamlarda giderler on katına çıktı’

Rakam vermek istemiyorum. Arca, Kuzey Star, Ahlatcı, Makimsan ve Şeker Fabrikası dışında sponsorumuz yok. Biz 2018’de geldik göreve. O zamanki iddia geliri neyse bugünkü gelir oranı da aynı, değişmedi. İddia’dan gelen para altyapının sadece malzeme giderini karşılıyor. 1.Lig’de oynuyoruz ama spordaki seviyi olarak 10 sene önce neysek, bugün de öyleyiz. Şehir olarak artık yukarılara çıkmalıyız. Şehir olarak artık yukarılara çıkmalıyız.

‘Allah bize yardım ediyor’

Allah bize çok yardım ediyor. Mucizevi bir şekilde bu kulüp ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyor. Belki sonuncu oluruz ama gerekirse 10 oyuncu satarım yine de bu kulübü borçlandırmam, sonunun Çorumspor gibi olmasını istemem. 1.Lig’de oynuyoruz dedik ama maalesef bu takımın Çorum’a neler kazandırdığı henüz anlaşılmış değil.

‘Çorumlu maça davet mi bekler’

“En son geçtiğimiz hafta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret ettim. Orada da söyledim. Biz kimseyi maçlarımıza davet etmiyoruz. Siz zaten Çorumlusunuz, bu takım sizlerin. Davete gerek var mı? Bu güne kadar kimseyi davet etmedim, gelenler hep kendileri geliyorlar. Memleketinin takımına neden Çorumluyu davet edeyim. İsteyen çıkar gelir. Davet bana anlamsız geliyor.

‘Yargılanan 20 kişi bahane eden 10 bin’

Çorumspor’a para verenler yargılandı diyorlar. Bu yüzden de Çorum FK’ya destek olmuyorlarmış. Çorumspor’a borç verip parasını geri alan ve işi görülen birçok kişi biliyorum. Mağduriyeti anlıyorum ama başkalarının bunu kendisine mal etmesini anlamıyorum. 20 kişi yargılandıysa 10 bin kişi kendini mağdur gösteriyor.

‘Başkanlığı bırakmak istiyorum’

Başkanlığı bırakmak istiyorum, kulübü değil. Ben, Çorum’a 70 sülaleme yetecek sevap kadar hizmet ettim. Başkanlığı bıraksam da gitmem, çünkü bir Çorumspor taraftarıyım. Ben de Çorumspor’un ta kendisiyim. Tabii ki ömrümün sonuna kadar bu işi götürecek durumum yok, öyle bir param da yok. Çok ciddi teklifler gelirse, kulübü daha iyi yerlere taşıyacak olanlar varsa, oturur görüşürüz

‘Transferde sürpriz olmaz’

Transferde bir sürpriz olmaz. Mali yapıyı bozmayacak şekilde hareket etmek durumundayız. Sezon başında belirlediğimiz haritaya göre, düşmedikten sonra yerimiz önemli değil.

‘Mehdi faydalı olamadı’

Bazı şeyleri basına yansıtmadan yapmamız gerekiyordu. Mehdi faydalı olamadı. Çağırdık kendisini, yüz yüze konuştuk. Kulübü zarara uğratmadan helalleşerek ayrıldık. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

‘Durel rahatsız tedavi görüyor’

Demek ki bilinmemesi gereken bir durumu var ki biz açıklamamışız. Kendisi bir süredir rahatsız ve tedavisi sürüyor. Akıbetiyle ilgili sadece şunu söyleyebilirim. 25 kişilik kadromuzda 24 kişi gider, bir tek o gitmez. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur ve sahalara döner. Döndükten sonra da performansını o zaman değerlendirir ve oturur konuşuruz.

‘Serkan hocadan memnunum’

Biz de, hoca da, takım da, taraftar da, şehir de sezona iyi başlayamadık. Herkesin hatası olabilir. Ligdeki konumumuz ve oyun memnun edici. Kimse dört dörtlük değil. Ben Serkan Hoca’dan memnunum

‘Hasan Ege iyi bir futbolcu olacak’

Hangi kulüp 16 yaşındaki bir çocuğa 10 milyon lira bonservis parası öder. Var mıdır böyle bir kulüp? Ama biz verdik. Çünkü Hasan Ege iyi bir futbolcu olacak. Daha 16 yaşında ve zamana ihtiyacı var. Oynatılmamasına gelince, kimi hoca son dakikalarda oyuna alarak yavaş yavaş ısıtır. Kimi der ki, ‘Gol kaçırırsa bir daha toparlayamam, daha zamanı var.’ Kimisi ‘oynayarak gelişecek’ der ve oynatır. Burada gerçek olan tek şey, Hasan Ege’nin iyi bir futbolcu olacağı.Serkan Hoca’nın Hasan Ege’ye zaten pozitif bir yaklaşımı var. Tutup Serkan Hoca’ya ‘Hasan Ege’yi oynat’ demek gibi bir tarzım yok. Şöyle rahat bir maçımız olsa oynatır. Malatya maçında oynattı. Ondan sonra bırakın bizi, ligde rahat maç oynayan takım yok 5.turdan dahil oldukları

‘Kupa’da gençler az süre alanlar oynar’

Biz tabii ki guruplara kalmak istiyoruz. Genç oyuncularımız ve fazla süre alamayan oyuncular oynar. Bir de şöyle bir şey var. Erzincan’da bir otelden konaklama için bize verilen fiyatı bugüne kadar hiçbir yerde görmedik. Fiyat anormal yüksek. Herhalde 1.Lig takımıyız diye bu fiyatı verdiler.

‘Geraldoyu isteyen kulüpler var’

“Geraldo’yu isteyen kulüpler var. Sezon sonunda bizimle sözleşmesi bitiyor zaten. Ben, Geraldo’yu beğeniyorum. Gelecekle ilgili olarak Ocak ayında karar vereceğiz. Ankaragücü ve birçok kulübün kadrosuna katmak istediği bir oyuncuyu bizim taraftarlarımızın bu kadar eleştirmesi ilginç.

‘2 milyon Çorumlu 15 günde on bin bilet alsa yıllık 25 milyon hasılat geliri olur’

Her iç saha maçında 10 bin seyirciye oynasak yıllık 25 milyon lira tribün geliri elde ederiz bunun da birçok giderimize merhem olur. Dünya gelende 2 milyon Çorumlu olduğu söyleniyor. Bu 2 milyon Çorumlu her iç saha maçımızda 10 bin bilet alsa yılda 25 milyon gibi bir gelir söz konusu. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, maça gelmeseler de isteseler kulübe katkı için bilet alabilirler. Maalesef tribün gelirimiz giderleri bile karşılamıyor, üzerini tamamlıyoruz.

‘Dört maçta onar bin seyirciye oynarsak iki transfer sözü veriyorum’

İç sahada oynayacağımız Amed, Ankaragücü, İstanbulspor ve Ümraniyespor maçlarında 10’ar bin seyirciye oynarsak, söz veriyorum, iki futbolcu transfer edeceğim” dedi.

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Çorum Belediyesi tarafından altyapı tesisi yapılması için tahsis edilen Binicilik Tesisi ve İnci Park’ın kulübe geçtiğini ancak tesisleri kulüp bütçesinden yapma gibi bir imkanlarının olmadığını söyledi.

‘Tesis tüm amatörün hizmetinde olacak’

Altyapıya çok önem verdiklerini ve büyük bütçe ayırdıklarını yineleyen Başkan Oğuzhan Yalçın, Sungurlu’da da Belediye Başkanı ve aynı zamanda kulüp onursal Başkanı Muhsin Dere’nin bir yatırım yaptığını, Çorum’u Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden Mimar Sinanspor’la da istişare halinde olduklarını kaydeden Başkan Oğuzhan Yalçın, “Tüm amatör kulüplere eşit bakıyoruz” dedi.

‘Hiç bir futbolcuya profesyonel garanti vermiyoruz isteyen çocuğunu alabilir’

Tesislerin yapılıp hizmete açılmasından sonra Çorum’daki tüm amatör kulüplerin kullanımına açık olacağını da kaydeden Başkan Yalçın, kendi altyapılarında oynayan oyunculara ve velilerine de çağrıda bulundu. Yalçın, “Altyapımızda oynayan hiçbir futbolcumuza yüzde yüz profesyonel yapacağız diye bir sözümüz yok, öyle bir şey de yok zaten. Varsa böyle düşünen sporcumuz ya da velisi, hemen gelsin, evrakını imzalayayım, ayrılsın. Biz, oyuncu yetiştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.