Ahlatcı Çorum FK ligin 16. hafta maçında yarın sahasında son haftaların çıkıştaki takımı Amedspor’u konuk edecek.

Ligde son maçlarını kazanan iki takımın maçında Çorum FK evinde kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligde dört maçlık yenilmezlik serisini evinde Erzurumspor’a yenilerek bitiren Çorum FK geçen hafta Manisa FK deplasmanından üç puanla dönerek bu kaybı telafi etmişti.

Kırmızı Siyahlı takımın her puanın altın değerinde olduğu bu sezon sahasında oynayacağı Amedspor maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakalamak amacında.

Çorum FK’da sakatlığı devam eden Loick Landre dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Konuk Amedspor ise sezona şampiyonluk hedefi ile Ersun Yanal yönetiminde başladı.

Aldığı kötü sonuçların ardından Yanal ile yolları ayıran ve Servet Çetin ile anlaşan Amedspor son haftaların çıkıştaki takımı.

Amedspor Iğdır FK deplasmanından bir puanla döndü ve sonrasında evinde üst üste iki maçında Manisa FK’yı 3-2 yenerken geçen haftada Urfaspor’u 2-1 yendiği ve üç maçta yedi puanla çıkşını sürdürdü. Yeşil beyazlı takım yarın Çorum’da kazanarak ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor.

Yarın saat 16’da Yeni Stadyumda başlayacak Çorum FK ile Amedspor arasındaki maçı Antalya’dan Batuhan Kolak yönetecek.