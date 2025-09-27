Batı Karadeniz'i Keşfet programı kapsamında yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresinin yolcuları, mola verdikleri Karabük'ün Yenice ilçesindeki Ihlamur Seyir Terasındaki doğa manzarasına hayran kaldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Zonguldak Valiliği ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğiyle düzenlenen Turistik Karaelmas Ekspresi, Batı Karadeniz'i Keşfet programı kapsamında Karabük'ün Yenice ilçesinde mola verdi.

Sabah 05.30 sıralarında Yenice'ye ulaşan yolcular, otobüslerle Ihlamur Seyir Terası'na götürüldü.

Burada kahvaltı yapan yolcular gün doğumunu ve ilçenin doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

Orman manzaralı seyir terasında kurulan salıncak da ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Umman'dan Türkiye'ye gelen ve sosyal medyada gördüğü Turistik Karaelmas Ekspresi'ne katılan yabancı uyruklu vatandaş da Yenice'ye hayran kaldığını dile getirdi.

Trene Ankara'dan katılan Fatoş Çiftçi, Karaelmas Ekspresi'ni keyifli bulduğunu belirterek, "Yenice çok güzel, yemyeşil. Doğa kahverengi ve yeşil tonlarına bürünmüş, b sarılar da eklenecek. Havası da çok güzel. Uzun yıllar sonra yeniden bu bölgeye gelmek benim için değişik bir deneyim oldu" dedi.

ÇORUM'DAN TURA KATILDI: İNANILMAZ BİR DENEYİM

Çorum'dan tura katılan Aynur Koç ise ilk defa tren yolculuğu yaptığını ifade ederek, "Trende uyumak harika bir şeymiş. Yıldızları seyrederek yolculuk etmek unutulmaz bir deneyim oldu. Aslında böyle bir yolculuk için fiyatlar çok uygun. Ülkemiz cennet gibi gerçekten" diye konuştu.

Yenice'nin yemyeşil ormanlarının ve temiz havasının olduğunu aktaran Koç, "Burası da çok güzeldi. Salıncak zaten harikaydı. Beklediğimden daha güzel bir yolculuk oldu" şeklinde konuştu.

Buradaki gezinin ardından yolcular Batı Karadeniz'in güzelliklerini keşfetmek içi trenle Zonguldak'a hareket etti.