Arca Çorum FK ligin sekizinci hafta maçında bu akşam Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligde son üç maçından iki beraberlik ve bir mağlubiyet ile ayrılan kırmızı siyahlı takım bu akşam kazanarak galibiyet hasretine son vermek ve yeni bir çıkış yakalamak istiyor.

Sezona Süper Lig hedefi ile başlayan kırmızı siyahlı takım ilk dört haftada dört galibiyet alarak zirveye oturmuştu.

Milli aranın ardından ise kırmızı siyahlı takımda düşüş başladı ve evinde Vanspor ile berabere kaldıktan sonra İstanbulspor’a deplasmanda mağlup olunca Tahsin Tam ile yollarını ayıran kırmızı siyahlı takım Çağdaş Çavuş ile anlaştı.

Geçtiğimiz hafta Çavuş yönetimindeki ilk maçında sahasında Serikspor ile berabere kalan kırmızı siyahlı takım haftayı dördüncü sırada tamamladı.

Salı akşamı oynadığı bu maçın ardından Çavuş yönetiminde üç günlük bir çalışma dönemi geçiren kırmızı siyahlı takımda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.

GERALDO VE HASAN DIŞINDA EKSİK YOK

Çorum FK’da sakatlıkları devam eden kaleci Hasan Hüseyin ile Geraldo dışında bu maçta eksik bulunmuyor. Kırmızı Siyahlı takım yeni bir başlangıç yaparak ligde yeniden çıkışa geçmek amacında.

Ev sahibi Ümraniyespor ise sezona sıkıntılı başladı ve aldığı mağlubiyetler ile alt sıralarda yer aldı.

Kırmızı Beyazlı takım hafta içi maçında zorlu Boluspor deplasmanında kazanarak moral buldu.

Ümraniyespor bu akşam evindeki maçı da kazanarak çıkışını devam ettirmek amacında.