Liseli Gençler Floor Curling bölge birinciliğinde Türkiye Şampiyonası vizesi alan okullar belli oldu.

Dört gün süre ile Yeni Spor Salonu’nda yapılan bölge birinciliğinde genç kızlarda ilimizi temsil eden Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi finalde kaybederek ikinci oldu ve Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.

Genç kızlar ve erkeklerde 18 okulun, karma takımlarda ise 17 takımın mücadele ettiği bölge birinciliğinde yapılan müsabakalar sonunda ilk dört sırayı alan takımlar Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeyi başardılar.

Yapılan müsabakalar sonunda dört sırada yer alarak finallerde mücadele etme hakkı kazanan illerin okulları ve sporcuları şöyle:

Kızlarda Bartın Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesi Yağmur Çelebi, Zeynep Karadayı, Hatice Gül Üstünkar’da oluşan takımı ile tüm maçlarını kazanarak bölge birincisi oldu.

Çorum Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Efsa Çelik, Esma Sultan Gölbaşı ve Yağmur Can Bolat’lı kadrosu ile finalde kaybederek ikinci oldu ve finallere gitme hakkını kazandı. Eskişehir Fadime Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Elif Ceren Çelik ve Zümra Nur Güreş’li kadrosu ile üçüncü olurken Sakarya Kaynarca Şehit Ömer Akkuş Anadolu Lisesi Ecrin Şenol, Ceylin Şenol ve Medine Anka Doğuz’lu kadrosu ile dördüncü olarak finallere gitme hakkı kazandılar.

Karma takımlarda Sakarya Şehit Üsteğmen Selçuk Esedoğlu Anadolu Lisesi Sinem Gülsüm ve İsmail Semih Tok’tan oluşan kadrosu ile finali kazanarak bölge birincisi oldu.

Kırşehir Akpınar Çok Proframlı Anadolu Lisesi Hatice Ezel Bayram ve Salih Çelebi’li kadrosu ile ikinci olurken Konya Karatay Hamza Yerlikaya Spor Lisesi Leyla Kayıkçı ve Enes Akbaş’lı kadrosu ile üçüncü olurken Bolu Turgut Özal Anadolu Lisesi Ecrin Şekerci ve Abdulkerim Kavak’lı kadrosu ile dördüncü olarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

Erkeklerde ise Karabük Seyhan Cengiz Turhan Anadolu Lisesi Berat Uğur Gündüz, Alpener Köyünü ve Alperen Çelik’li kadrosu ile bölge birinciliğini kazanırken Zonguldak Devrek Anadolu Lisesi Tolgü Köstekci, Batuhan Kaan Söğüt ve Arhan Çömez’li kadrosu ile ikinci oldu. Kastamonu Araç Çok Programlı Anadolu Lisesi Alper Murat Beşe, Mehmet Emir Kadıncı ve Fikret Acar’lı kadrosu ile üçüncü oldu. Sakarya Geyve Sinanbey MTAL ise Mehlet Ali Kaya, Metehan Güldemir ve Arda Küçük’lü kadrosu ile dördüncü olarak Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde ettiler.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törende ilk dört sırayı alan okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi. Üç kategoride ilk dört sırayı alan okullan 16-21 Mart tarihlerinde Erzurum’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında mücadele edecekler.