Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kontrol Teknisyeni ve AK Parti eski İl Genel Meclisi Üyesi Ünal Cevizci’nin kızı Büşra Cevizci, Enes Müstet ile hayatını birleştirdi.

Aysel-Ünal Cevizci çiftinin kızı Büşra Cevizci, Müzeyyen-Bilal Müstet çiftinin oğlu Enes Müstet ile evlendi.

Yıldız Park’ta gerçekleşen düğün törenine İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Cevizci ve Müstet aileleri çok sayıda davetli katıldı.

Hakimiyet, Büşra-Enes çiftini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar diler.