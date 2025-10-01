Amasya’da yapılan Uluslararası Dokuz Kumalak ve Mangala Turnuvasında madalya kazanan sporcular Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı makamında ziyaret etti.

21-21 Eylül tarihlerinde Amasya’da yapılan Uluslararası Dokuz Kumalak ve Mangala turnuvasında dört ülkeden çok sayıda sporcu mücadele etmişti. Turnuvada Bekir Aksoy İlkokulu öğrencisi Yusuf Ünal Mangala Genel kategorisinde çok büyük rakiplerini geride bırakarak şampiyon olmuştu. Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu öğrencibi Sarp Burak Kolcu 14 kategorisinde altın madalya kazanırken Zeko Oyunlarında ise antrenör Abbas Kolcu Mangala Büyükler kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya aldı.

Turnuvada dereceye giren sporcular ve okul müdürleri ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Çağlar uluslararası turnuvada elde ettikleri bu başarıdan dolayı sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti ve başarılarının artarak devam etmesini diledi. Çağlar ziyaret sonunda başarılı sporculara hediyeler verdi.