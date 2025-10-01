Badminton’da Olimpiyat hedefi ile çalışmalarını sürdüren Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübü sporcusu Mehmet Can Töremiş başarılarını bir yenisini ekledi ve Romanya Liginde Berceni kulübü ile tüm maçlarını kazanarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Badminton Federasyon Başkanı’nın kulübü olan Berceni’de antrenör olarak Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübü ve milli takım antrenörü Eren Murat Güngör ile Mehmet Can Töremiş’i ikinci bir ligde oynama iznindan yararlanarak kadrolarrına kattılar.

25-29Eylül tarihlerinde Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapılan final maçında da rakibini yenen Berceni takımı Romanya Süper Liginin şampiyonluğunu kazandı.

Antrenör Eren Murat Güngör, bu maçların Mehmet Can Töremiş’in gelişimi için son derece önemli olduğunu söyledi. Güngör, Töremiş’in bu ligde geçen yıl yapılan Paris Olimpiyatlarda Avusturya adına mücadele eden Filoman Collinsi’yi yenerek büyük bir başarı kazandığını söyledi. Rakibinin Dünya’da 86. sırada olduğunu belirten Güngör her yıl üzerine koyarak gitmeye devam edeceklerini söyledi.

Güngör Mehmet Can Töremiş ile birlikte bu hafta sonunda Dünya Gençler Şampiyonası için Hindistan’a gireceklerini belirtti