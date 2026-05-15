Çorum İl Jandarma Komutanlığı'nda sembolik olarak silah altına alınan engelli vatandaşlar, bir günlüğüne de olsa vatani görevlerini yerine getirmenin gururunu yaşadı.

Sabah erken saatte aileleriyle birlikte Jandarma Komutanlığı'na gelen engelli vatandaşlar, asker traşlarını oldu. Ardından da askeri kıyafetlerini giydi.

Engelli askerlere ilk olarak yanaşık düzen eğitimi verildi.

Yemin edecek askerler rahat, hazır ol ve selam vermeyi öğrendi, ardından da selam durup çakı gibi birer asker oldu.

Engelliler Haftası nedeniyle Jandarma Komutanlığı'nda sembolik olarak bir günlüğüne silah altına alınan engelli askerler için yemin töreni düzenlendi.

Törene Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, daire amirleri, STK temsilcileri, yemin eden askerlerin aileleri ve yakınları katıldı.

Konuşmaların ardından yaklaşık 2 saat eğitim alan ve çakı gibi olan engelli askerler, silah ve Türk bayrağına ellerini koyarak yemin etti.

Törende yemin eden askerler adına Jandarma Er Burak Özşahin, bir konuşma yaparak kendilerine bu imkanı sunan başta İl Jandarma Komutanlığı ve herkese teşekkür etti.

Törenin devamında Vali Ali Çalgan ve protokol üyeleri yemin eden askerlere terhis belgelerini takdim etti.

Törene katılan aileler duygusal anlar yaşarken, tören yemin eden askerlerin aileleriyle buluşmasıyla sona erdi.