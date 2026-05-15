Çorum’da etkili olan fırtına ve hortumun zarar verdiği Oyaca Köyü’nde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için İl Özel İdaresi ekipleri bölgede yoğun mesai harcıyor.

İl AFAD Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, İl Özel İdaresi tarafından 5 kamyon, 2 greyder ve 2 kepçe ile hortum nedeniyle oluşan enkaz kaldırılıyor. Ekipler, zarar gören alanlarda temizlik ve düzenleme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Öte yandan, AFAD tarafından kurulan konteynerlerin yerleştirileceği alanlarda da çalışmalar devam ediyor. İl Özel İdaresi taşocağından temin edilen mıcırlar bölgeye serilirken, konteyner alanlarının zemin tesviyesi de ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

Fırtına ve hortum nedeniyle zarar gören köy yolları da yeniden ulaşıma açılıyor. Bölgede oluşan çamur birikintilerinin temizlenmesi için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların mağduriyetini en kısa sürede gidermek için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.