Çorum’un sevilen sanatçısı Nergis Ay, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Yakalandığı hastalık sonucu 52 yaşında hayatını kaybeden Çorumlu sanatçı Nergis Ay, toprağa verildi.

İlimizde türkülerin ve sahnelerin sultanı olarak anılan ve Çorum geneli başta olmak üzere bölge illerinde düzenlenen şenliklerin aranılan ismi olan Nergis Ay, Çorum Özel Elitpark Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilirken yaşama tutunamamıştı.

Nergis Ay’ın genç yaşta vefatı ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Merhum Fadime Ekici’nin kızı, Satı Ayvaz’ın ablası, Çorum Eczacı Odası Genel Sekreteri Çelebi Ayvaz’ın teyzesi olan Nergis Ay için saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Hakka yürüme erkanı düzenlendi.