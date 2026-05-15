Yarın Çorum'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek olan Türk Yıldızları ekibi Vali Ali Çalgan'ı ziyaret etti.

Türk Yıldızlarını gururla ve hayranlıkla takip ettiğini belirten Vali Çalgan; "Sizler bizim yüz akımızsınız. Uluslararası gösterilerde elde ettiğiniz başarılar bizleri ziyadesiyle gururlandırmaktadır. Çorum’da da gösteri yapacak olmanızdan dolayı ayrıca mutluyum. Hepiniz hoş geldiniz. Allah sizlere kaza bela vermesin inşallah, başarılarınız daim olsun" ifadelerini kullandı.

Türk Yıldızları yarın saat 16:00'da Millet Bahçesi'nde gösteri uçuşu yapacak.

Nefes kesecek gösteriye tüm Çorum halkı davet edildi.