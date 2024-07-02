Yazıçarşıspor kulübünden iki sporcu İstanbul’da yapılacak Uluslararası turnuvada mücadele etmeye hak kazandılar. 26-30 Temmuz tarihlerinde Çorum Yeni Spor Salonu’nda yapılan 9 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasında mücadele eden tek kızlarda Melis Çakır ile tek erkeklerde Eymen Şahmaz ilk sekiz içinde yer alarak Uluslararası turnuvada mücadele etmeye hak kazandılar.

Badminton İl Temsilcisi Bayram Aydın Melis Çakır ve Eymen Şahbaz’ın 11-14 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan 9 Yaş Altı İstanbul Youth 2024 Uluslararası Badminton Turnuvasında milli formayı giyeceklerini söyledi.