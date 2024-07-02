Badminton’da geleceğin şampiyonları için düzenlenen 9-11 Yaş Türkiye Badminton Şampiyonası Çorum Yeni Spor Salonu’nda tamamlandı. Dört gün süren ve 136 kulüpten 509 sporcunun mücadele ettiği Türkiye Şampiyonası pazar günü yapılan ferdi finaller ile sona erdi

11 Yaş Altı kek kızlan katgorisinde Samsun’dan Eylül Ermiş birinci Muş’tan Mediye Nur Bülbül ikinci Manisa’dan Irmak Denktaş üçüncü aynı ilden Elif Ada Ceylan ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu. Tek erkekler kategorisinde İstanbul’dan Alp Mete Yıldırım birinci Bursa’dan Yiğit Ege Kambur ikinci Erzincan’dan Atakan Ömer Korkut üçüncü Bursa’dan Burak Eymen Demirhan ise dördüncü oldu.

Çift Kızlar kategorisinde Manisa’dan Elif Ada Ceylan-Irmak Denktaş birinci Ankara’dan Berruk Su Dağlı ve Bursa’dan Şahizar Seyfullah ikinci Tekirdağ’dan Almina Aydoğan ile Erzincan’dan Ceylin Goncü üçüncü Bursa’dan Miray Çakmak-Erva Bilge Işık çifti ise dördüncü oldu.

Çift erkekler kategorisinde Bursa7dan Burak Eymen Demirhan, Enes Seyfeddin birinci olurken Bursa’dan Yiğit ge Kambur-Hamza Efe Kılıç çifti itinci Erzincan’dan YusufPultaş-Abdulmuttalip Yılmaz çifti üçüncü Ankara’dan Ali Turhan-Yusuf Türk çifti ise dördüncülük kürsüsüne çıktı.

Karışık Çiftler kategorisinde Samsun’dan Ömer Arif Aydoğmuş-Eylül Ermiş çifti birinci Bursa’dan Enes Seyfeddin-Şahizar Seyfullah ikinci İstanbul’dan Alp Mete Yıldırım-Derin Gülden üçüncü olurken ferdi Kerim Kağan Kalfaoğlu ve Melis Ünal ise döndüncü oldu.

Kulüpler sıralamasında ise Bursa Büyükşehir Belediyespor birinci Yunus Emre Belediyespor ikinci İstanbul Büyükşehir Belediyespor üçüncülük kupasının sahibi oldular. En teknik sporcu ödülünü İstanbul’dan Alp Mete Yıldırım alırken fair play sporcu ödülü Muş’tan Mediye Nur Bülbül fair play antrenör ödülü ise Bursa’dan Buse Ceylan’a verildi.

Bu şampiyonada ilk sekize giren sporcular 11-14 Temmuz(‘da İstanbul’da yapılacak Uluslararası turnuvada mücadele etmeye hak kazandılar.