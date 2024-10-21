Bölgesel Amatör Ligdeki temsilcimiz Mimar Sinanspor ligdeki üçüncü hafta maçında evinde Hacettepespor ile 1-1 berabere kalarak haftayı bir puanla kapattı.

İlk yarısı golsez biten maçın ikinci yarının başında konuk takım öne geçte bu gole Mimar Sinan penaltıdan cevap verdi ve maçta bu gollerle 1-1 beraberlik ile tamamlandı.

İtfaiye sahasında oynanan maçı 300 kadar Çorumlu taraftar izlerken iki takımda maça tempolu başladı.

İlk dakikalardan itibaren konuk takım mücadele gücü yüksek olduğunu ortaya koydu ve özellikle orta alanda zorlu bir mücadele oldu.

İlk yarıda kanatlardan etkili olmaya çalışan Mimar Sinanspor bu ataklarda karamboller buldu ancak son vuruşlarda topu ağlara göndermeyi başaraladı.

Konuk takım ise uzun toplarla çıktığı ataklarda etkili olmaya çalıştı Mimar Sinan orta saha ve savunması buna izin vermedi. İlk yarı 0-0 beraberlik ile sona erdi.

İkinci yarıya Hacettpespor golle başladı. 47. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasında meydana gelen karambolde savunmamız topu uzaklaştıramadı penaltı noktasında topu önünde bulan Berkay yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sonra beraberlik için yüklenen temsilcimiz Mimar Sinan 51. dakikada penaltı kazandı.

Bu dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde meydana gelen karambolde rakibinin müdahelesi ile Bora yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

Atışı kullanan kaptan Batuhan topu ağlara göndererek skoru 1-1 yapan golü attı.

Maçın bundan sonraki bölümünde iki takımda daha kortrollü bir futbol ortaya koyerken gol yollarında fazla etkili olamadılar.

Maçta ikinci yarının başında atılan gollerle 1-1 beraberlikle sona erdi ve Mimar Sinan 4 puana yükselirken Hacettepe takımı ise ilk puanını aldı.