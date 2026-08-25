Mimar Bilgehan Talha Çalışkan ile Matematik Öğretmeni Esra Ünsal, düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

İnşaat Mühendisi Hüseyin Çalışkan ve Emine Çalışkan çiftinin oğlu Bilgehan Çalışkan, Bursa Kumaş Mağazası sahipleri Arif Ünsal ile Kamile Ünsal çiftinin kızı Esra Ünsal ile dünyaevine girdi.

Yıldızpark Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen düğün törenine, Çalışkan ve Ünsal ailelerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Hakimiyet, Bilgehan ve Esra çiftini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar diler.