Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu.

Olay, bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kuyualan Camii tuvaletinde meydana geldi. Öğle namazı için camiye gelen cemaat, tuvalet içerisinde Vahit Arslan’ı (53) yerde hareketsiz halde gördü. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Arslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Arslan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.