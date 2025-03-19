Çorum Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü anlamlı bir etkinlikle kutladı.

"Destanın İzinde Gençlik Oratoryosu” adlı sahne gösterisi izleyenleri duygulandırdı.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve çok sayıda davetli katıldı.

İzleyicilerden tam not

Çorum Belediyesi Gençlik Korosu, Tiyatro Kulübü ve Halk Oyunları Ekibi'nin sahnelediği oratoryo gösterisi, Çanakkale’nin unutulmaz destanınıve şehitlerin kahramanlıklarını gözler önüne serdi.Salonun tamamen dolduğu gösteride, gençlerin tiyatro ve müzikle bezediği sahne performansları büyük ilgi gördü.

Gösteri sonunda ekibe çiçek takdim edenBelediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat konuşmasında “Tarihi kahramanlıklarla dolu Türk milletinin yazdığı en büyük destanlardan biri de Çanakkale destanıdır. Bu destanı güzel bir şekilde işleyen kardeşlerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum.”ifadelerine yer verdi.