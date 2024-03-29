Muğla'nın Ortaca ilçesinde 4 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Eşine kurşun yağdıran şahıs gözaltına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Vedat G., boşanma aşamasındaki eşi Neşe G.’yi ara sokakta gördü. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından Vedat G., yanında bulunan tabanca ile art arda ateş etmeye başladı. Bölgeye yakın durumda bulunan polis ekipleri silah sesleri üzerine olay yerine gelirken, Vedat G. silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Vedat G.’nin 11 el ateş ettiği, 6 merminin Neşe G.’ye isabet ettiği öğrenilirken, Neşe G. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çiftin 4 çocuğu olduğu ve bir süredir anlaşamadıkları için ayrılma aşamasında oldukları öğrenildi.