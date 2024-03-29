31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel seçimlerinin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla 'Seçim Tedbirleri Toplantısı' gerçekleştirildi.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında düzenlenen seçim güvenliği toplantısına Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, ilçe kaymakamları ile ilgili kurum müdürleri, daire amirleri katıldı.

Toplantıda, seçim öncesi, oy verme günü ve seçimlerin sonrasını kapsayan tedbirler detaylı olarak değerlendirildi.

Vali Dağlı, seçimlerin güven ve huzur ortamı içerisinde geçmesini yönelik gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, seçimlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.