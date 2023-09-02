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Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın öncelikli hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu söyledi.

Yalçın, Göztepe maçının devre arasında gördüğünü yayıncı kuruluşa Çorumlu firmaların reklam verdiğini gördüğünü belirterek ‘Umarım bu firmalarımız onlara bu imkanı sunan Çorum FK’ya destek ve katkı verirler’ dedi.

Başkan Yalçın Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın programına katıldı.

Başkan Oğuzhan Yalçın Galatasaray’dan Eren Aydın ve Süleyman Luş’u kadrolarına kattıklarını bu futbolcuların kiralanması konusunda yardımlarından dolayı Galatasaray Kulübüne teşekkür etti.

Yalçın Siraçhan Nas’a talip olduklarını ancak Ümraniyespor’un kendilerinden önce teklif yaptığı için bu kulübe verildiğini belirterek bu anlaşmanın iki tarafada hayırlı olmasını istedi.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, ilk kez yükseldikleri 1. ligde hedeflerinin kalıcı olmak olduğunu söyledi.

Şehir olarak 1. lige yükselmenin sevincinin ardından yeni sezon hazırlıklarına bayladıklarını belirterek ‘İlk kez mücadele edeceğimiz 1. ligde taraftarlara verdiğimiz bir sözümz var. Üç yılda Süper Lig hedefi koyduk. Bu yıl lige alışmak için bu ligdekalıcı olmak istiyoruz. İlk kez mücadele eden bir takım olarak üç haftada toplanılan altı puan yeni bir takım için oldukça iyi. Henüz ligin başındayız ve bu performansımızı artırarak devam ettirmek istiyoruz. Kulüp olarak iyi bir ekip tarafından yönetiliyoruz. Tüm ekip futbolun içinden gelen ve yeni futbolu bırakan isimlerden oluşuyor. Bunun Çorum fK için büyük avantaj olduğuna inanıyorum’dedi.

Başkan Oğuzhan Yalçın, kulüp olarak Çorum’dan bekledikleri desteği alamadıklarını Ahlatcı Holdingin isim sponsoru olarak kulübe destek verdiğini kendisine teşekkür etti. Yalçın, geçtiğimiz hafta sonu oynadıkları Göztepe maçının devre arasında Çorumlu firmaların yayıncı kuruluşa reklam verdiklerini gördüğünü belirterek’Bu firmalarımız bu reklamı vermelerini sağlayanın Çorum FK olduğunu unut mamalılar ve bu kulübede destek vermelerini gerektiğini düşünüyorum’ ifadelerini kullandı