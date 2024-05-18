Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Kocaelispor maçının iikinci yarısında maraton tribünündeki amigoların bulunduğu platforma çıkarak taraftarı coşturdu.

Maçın ilk yarısını protokol tribününde izleyen Başkan Yalçın ikinci yarıda ise maraton tribününe geçerek amigoların çıktığı platformda hem maçı izledi hem taraftarı izledi.

Başkan Yalçın’ın geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşanan Ispartaspor maçında olduğu gibi ikinci yarıda sıkıntı yaşama endişesi nedeni ile taraftarı coşturmak ve takımın direncini artırmak için böyle bir şey yaptığı öğrenildi.

Maçın ikinci yarısında taraftarları coşturan başkan Yalçın uzatma dakikalarında ise büyük bir heyecan yaşadı.

Hakemin bitiş düdüğü ile birlikte platformdan inerek saha içinde taraftarlarla galibiyet coşkusu yaşayan Oğuzhan Yalçın daha sonra futbolcuları tek tek sarılarak tebrik etti ve onlarla birlikte taraftarın coşku tezahüratları altında yarı finale yükselmenin sevincini doyasıya yaşadı.