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Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonunun (SAMKON) ortaklaşa düzenlediği Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Amasya-Çorum etabı sona erdi. Etabı Spor Toto Kulübü’nden Emir Uzun zirvede tamamlayarak birincilik kürsüsüne çıkan isim oldu.

09.00’da Amasya’dan start alan üçüncü etap ise öğlen saatlerinde Çorum Valilik önünde sona erdi. 100 bisikletçinin kıyasıya yarıştığı üçüncü etap sonunda Spor Toto Kulübü’nden Emir Uzun zirvede tamamlarken, Gebiz Spor Kulübü’nden Mustafa Tekin ikinci, Beykoz Belediye Spor Kulübü’nden Timur Öztoprak ise Çorum etabını üçüncü tamamlayan isim oldu.

Turun üçüncü etabında on takımda 50 bisikletçi Çorum’daki bitiş çizgisini geçmek için mücadele etti. 95 kilometrelik 3. etap, Çorum Valiliği önündeki bitiş çizgisinde tamamlandı.

Üçüncü etabın tamamlanmasının ardından Kadeş Meydanı’nda ödül töreni düzenlendi.

Törene, Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Hasan Kaya, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri, Gençlik ve Spor Şube Müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kadeş Spor Kulübü halk oyunları ekibinin gösterileri ile başlayan törende protokol üyeleri tarafından dereceye giren sporcuların madalyaları takdim edildi.

Dereceye giren sporcuların ardından protokol üyeleri tarafından mayo ödülleri de takdim edildi. İlk olarak beyaz mayo Kaan Soylu Özkalbim’e, kırmızı mayo Emir Uzun’a, yeşil mayo Doğukan Arıkan’a ve son olarak sarı mayo Serdar Anıl Depe’ye verildi.Tören, toplu çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. Çorum’da sona eren üçüncü etabın ardından bisikletçiler dördüncü etap için Çankırı’ya hareket etti.

Dağlı, ‘İl Özel İdarespor bisiklet takımı kuracak’

Güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirten Dağlı, "Bunu geleneksel hale getireceğiz. Kurtuluş yolu bizim için son derce önemli. Samsun'dan başlamak üzere Amasya, Çorum, Çankırı üzerinden Ankara'ya ulaşılıyor. Kurtuluş mücadelesini temsil etmesi hasebiyle son derece önemli. Biz de bunu yaşatmak ve gençlerimize bu duyarlılığı kazandırmak istiyoruz." dedi. Bisiklet sporunun önemli bir branş olduğuna dikkati çeken Dağlı, Çorum İl Özel İdarespor bünyesinde bisiklet kulübü kurmayı kararlaştırdıklarını kaydetti.