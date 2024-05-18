Çorum FK play-off yarı final ilk maçında pazartesi günü sahasında oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Perşembe akşamı geç saatlerde biten maçın ardından geceyi dinlenerek geçiren kırmızı siyahlı takım saat 16’da tesis sahasında toplanarak Bodrum maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta bu çalışma öncesinde yaptığı toplantıda Kocaelispor maçını değerlendirdi ve futbolculara verdikleri mücadele ve oyun disiplinine sadık kalmalarından dolayı teşekkür etti. Oldukça neşeli geçen bu toplantı sırasında futbolcuların da teknik heyetinde son derece moralli oldukları gözlendi.

Bu toplantının ardından ise Kocaelispor maçında 90 dakika oynayan futbolcular kısa bir düz koşu ve yürüyüş yaptıktan sonra antrenmanı tamamladılar. Oynamayan ve daha az süre alan futbolcular ise dar alanda pas ve son bölümde de yarı sahada çift kale maç yaparak sürdürdüler.

Çorum FK Bodrum maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.