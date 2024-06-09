Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında 3 yıl önce kaybolan Nuran Barış'ın akıbeti gün yüzüne çıkarıldı. Yıllardır aranan kadının, kayınpederi tarafından cinayete kurban gittiği öğrenildi.

KAYINPEDER: GELİNİMİ BEN ÖLDÜRDÜM

"Evden kaçtı" denilerek ihbarda bulunulan kayıp Nuran Bayram'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Canlı yayında günlerdir "Allah şahit biz bir şey yapmadık" diyen kaynana sonunda "Gelinimi kocam öldürdü" itirafında bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı'na yapılan ihbarın ardından süreç başlatılarak aileden 5 kişi gözaltına alındı. Polis eşliğinde emniyete götürülen şüphelilerden kayınpeder, muhabirin "Gelinini sen mi öldürdün?" sorusuna "Evet" yanıtını vererek cinayeti itiraf etti.

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında 3 yıl önce kaybolan Nuran Barış'ın akıbeti gün yüzüne çıkarıldı. Yıllardır aranan kadının, kayınpederi tarafından cinayete kurban gittiği öğrenildi.

KAYINPEDER: GELİNİMİ BEN ÖLDÜRDÜM

"Evden kaçtı" denilerek ihbarda bulunulan kayıp Nuran Bayram'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Canlı yayında günlerdir "Allah şahit biz bir şey yapmadık" diyen kaynana sonunda "Gelinimi kocam öldürdü" itirafında bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı'na yapılan ihbarın ardından süreç başlatılarak aileden 5 kişi gözaltına alındı. Polis eşliğinde emniyete götürülen şüphelilerden kayınpeder, muhabirin "Gelinini sen mi öldürdün?" sorusuna "Evet" yanıtını vererek cinayeti itiraf etti.

CESEDİN YERİNİ TARİF ETTİ

Emniyette cinayet anını anlatan kayınvalide "Evde bir tartışma çıktı. Kocam, gelinimi evde öldürdü. Cansız bedenini de sırtına alarak götürdü" dedi. Kaynana Yeter Barış cesedi gömdükleri yeri de tarif etti, tarif edinilen yerde ekipler kazı çalışmalarına başladı.

KIZININ ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENEN ANNE KAHROLDU

Yılmaz, 28 yaşında iki çocuk annesi Nuran'ın öldürüldüğü haberini annesine söylenmekte zorlandı. Kızının ölüm haberini alan anne canlı yayında ağıt yakarak hüngür hüngür ağladı. Acılı anneye sarılarak teselli etmeye çalışan ünlü sunucu da ağladı.

KAYINPEDER VE KAYINVALİDE TUTUKLANDI

Kayınpeder ve kaynana "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nuran'ın eşi Savaş, amca Emir ve yenge Hatice Bayram ise serbest bırakıldı.

Öte yandan programa konuşan köy halkı, kayınpederin sürekli gelininin peşinde olduğunu ve istismar ettiğini de ileri sürdü.