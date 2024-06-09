Yerli üretimi teşvik etmek ve dış ticaret açığını azaltmak amacıyla araç satın alımında yeni bir düzenleme yapıldı. 7 Temmuz 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek olan bu düzenlemeyle, Çin'den ithal edilen tüm araçlara yüzde 40 ek vergi uygulanacak. Bu vergi, artık benzinli, dizel, hibrit ve elektrikli tüm araçlar için geçerli olacak.

Resmi Gazete'te yayınlanan yeni karara göre, 7 Temmuz 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, Çin'den ithal edilen tüm araçlara yüzde 40 ek vergi getirilecek.

Ek gümrük vergisi; yüzde 40 ek vergi ile 7.000 dolar/adet seçeneklerinden yüksek olanı seçilerek uygulanacak.

TÜM YAKIT TÜRLERİNDEKİ ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Daha önce sadece elektrikli otomobillere uygulanan yüzde 40 ilave gümrük vergisi, tüm yakıt türlerindeki araçlar için geçerli olacak.

İlave gümrük vergisi uygulaması; Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) listesinde 87'nci fasılda listelenen motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunları aksam, parça ve aksesuarlarının tamamı için geçerli olacak.

Uygulama, silindir hacmi fark etmeksizin; içten yanmalı motorla çalışan otomobiller ile elektrik motorlu otomobilleri ve elektrikli araç bataryalarını da kapsıyor.

TÜKETİCİLERİN TERCİHİ DEĞİŞEBİLİR

Özellikle Çinli markaların rekabet gücünü etkileyebilecek bu vergi artışı, tüketicilerin tercihlerini de değiştirebilir. Vergi artışının gerekçesi olarak, yerli üretimi teşvik etmek ve dış ticaret açığını azaltmak gösteriliyor.

Ancak, otomotiv sektörü temsilcileri, bu kararın tüketiciye yansıyacak fiyat artışlarına ve Çinli markaların Türkiye pazarındaki payının düşmesine neden olabileceği konusunda uyarıyor.