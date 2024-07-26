Çorum’da 1984 yılından bu yana sondaj sektöründe hizmet veren Cansu Sondaj, Çorum’da ilk ve tek basınçlı hava ile sert zeminde derin kuyu açmaya başladı.

Su, yaşamın temel kaynağıdır ve insanların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için en önemli unsurlardan biridir.

Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve yönetilmesi, hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük öneme sahiptir.

İşte bu noktada, Cansu Sondaj 40 yıldır su sondajı ve dalgıç pompa sistemleri alanında Çorum ve ilçelerine güvenilir hizmet sunan bir öncü firma olarak öne çıkıyor.

Cansu Sondaj olarak uzun yıllara dayanan deneyimi ve uzman ekibi ile su sondajı ve dalgıç pompa sistemleri konularında çözüm odaklı çalışmalar yaptıklarını belirten işletme sahibi Hayati Kır; “Sondaj sektöründe ilklerin öncüsü olan firmamız, Çorum’da ilk ve tek sert zeminde basınçlı hava ile su kuyusu açmaya başladı. Su sondajı ve dalgıç pompa sistemleri konularında uzmanlaşmış deneyimli ekibimiz ile Çorum ve ilçelerine hizmet vermeye devam ediyoruz. Firmamız, en son teknolojiye sahip ekipmanları kullanarak su sondajı ve dalgıç pompa sistemleri konularında en iyi sonuçları elde etmeyi ön planda tutmaktadır. Ayrıca Cansu Sondaj olarak çevre duyarlılığına büyük önem veriyoruz. Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunarak doğal kaynakların korunmasına destek oluyoruz.” dedi

40 yıldır su sondajı, kuyu açma ve pompa sektöründe gerçekleştirdiği başarılı ve özverili çalışma sürecini bugünlere taşıdıklarını aktaran Kır, firma olarak sondaj ve kuyu açma hizmetlerinin yanı sıra pompa satış ve servis hizmetleri de sunduklarını ifade etti.