Çorum Belediyesi vatandaşın taze ve sağlıklı gıdaya ulaşması adına semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Zabıta Müdürü İrfan Göyhan ve zabıta ekipleri Çarşamba pazarında yer alan tezgahları denetledi.

Özellikle tezgahların önlerinde yer alan ürünlerle arka kısmında yer alan ürünlerin denetlendi, etiket kontrolü gerçekleştirildi.

Vatandaşların memnuniyeti ile karşılaşılan denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği ve vatandaşın taze ürünleri almasının sağlanacağı belirtildi.

Kurallara uyan Pazar esnafına teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek yaptıkları uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Denetimlerde kurallara uymayan esnaflara cezai işlem uygulanacağını belirten Turhan Candan denetimlerin tüm halk pazarlarında aralıksız olarak devam edeceğini dile getirdi.