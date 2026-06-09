Çorum’un UNESCO Gastronomi Şehri hedefi kapsamında Çorum Belediyesi tarafından organize edilen Açık Ateş Gastronomi Etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Açık Ateş Gastronomi Etkinlikleri kapsamında Anitta Otelde Mavi Siyah Flamenko Grubu ile Çorumlu gitarist Osman Ünsal Taşçı sahne aldı.

Programda ilk olarak sahne alan gitarist Osman Ünsal Taşçı birbirinden güzel eserleri kendine has üslubu ile yorumladı.

Daha sonra Ceyhun Güenş’in liderliğinde Rusya’dan piyanist, TRT gitar sanatçıları ve İspanyol dansçılardan oluşan Mavi Siyah Flamenko Grubu gösteri yaptı.

Flamenko performansı izleyicilerden bol bol alkış aldı.

Ayrıca Mavi Siyah Flamenko Grubu Çorum’un tarihi ve turistik yerlerini de gezdi.