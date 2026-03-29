İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Kral Kaya Mezarları çevresinde yürütülen cephe sağlıklaştırma çalışmaları ile Semerciler Arastası’nda devam eden restorasyon sürecini yerinde inceledi.

ÇALIŞMALAR SAHADA DEĞERLENDİRİLDİ

Şehrin kültürel mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla sürdürülen çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Çizikci, yürütülen projeleri sahada değerlendirdi.

“TARİHİ DEĞERLERİ KORUMAK EN ÖNEMLİ SORUMLULUKLARIMIZDAN”

İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Çizikci, tarihi değerleri korumanın belediyenin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirterek, Kral Kaya Mezarları ve Semerciler Arastası’nda yürütülen çalışmalarla şehrin geçmişinin geleceğe taşındığını ifade etti.

Çizikci ayrıca çalışmalarda görev alan ekiplere teşekkür etti.