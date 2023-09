Tahmini Okuma Süresi: dakika

CHP İl Kadın Kolları Teşkilatı yaptığı eylemde önceki gün meydana gelen kadın cinayetine tepki gösterdi.

Gazi Caddesinde Zehra Gümüş isimli kadının eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmesine tepki gösteren CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, açıklamasına, “Dün burada en işlek caddede güpegündüz genç bir kadın boşandığı eşi tarafından defalarca bıçaklanarak katledildi. Allah’tan rahmet diliyorum, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Bugün öğle namazına müteakip cenazesi defnedildi.Hiçbir suçun cezası ölüm değildir. Ölüm cezası bir cehaletin eseridir” diyerek başladı.

“Ülkemizde adaletin ve eğitimin bozulması kadın ölümlerinin gün geçtikçe çoğalmasına neden olmuştur. Erkekler bu cesareti ve güveni nerden alıyorlar, kimler veriyor? Erkekler derken bütün erkeklerden bahsetmiyoruz” diyerek sözlerine devam eden Kamile Anar, “Ama suç unsuru taşıyan erkekler önceden yüzde 5 iken şimdi yüzde 20, yüzde 30’lara çıktı. Bu cesareti kimlerin verdiğini biliyoruz. İstanbul Sözleşmesinden bir gecede çıkanlar veriyor. Cumhuriyet’in yüzüncü yılında Cumhuriyet’i taçlandıran filenin sultanlarına dil uzatanlar veriyor. Madımakta yanarak can veren 36 canımızın davasının düşmesi veriyor. Gezi olaylarında tutuklu bulunanların cezalarının onanması veriyor. Ekonomiyi girdaba sokarak o girdapta kadını ezenler veriyor. Kadınların nafakasına el uzatanlar veriyor. Kahkaha atan kadın iffetsizdir diyenler veriyor. Kadını ikinci vatandaş gören, çocuk doğur evde otur diyenler veriyor. Dokuz yaşında ki kız çocuğu evlenebilir diyenler veriyor. Karma eğitimi kaldırmak isteyenler veriyor. Artık düğün davetiyelerinde gelinin ve annelerinin isimlerinin yazılmasını günah sayanlar veriyor. Kadının adının bile yok olması erkeği koruyan hukuksuzluk erkekleri cesaretlendiriyor. Kadınlar, can güvenliğimiz yok, sokakta güvenle yürüyemiyoruz, her an hepimizin başına aynı şeyler gelebilir, banane diyerek kadınları yargılamayalım. Adalet kadını korumuyor. Öyleyse biz kendimizi koruyacağız. Örgütleneceğiz, güçleneceğiz, haklarımıza sahip çıkacağız.Bizim dünyaya getirdiğimiz, bizim büyüttüğümüz topluma kattığımız erkeklere canımızı emanet etmeyeceğiz. Tacize, tecavüze, katliama dur diyeceğiz.Biz kendimizi korumazsak, kendimize saygı duymazsak kimse bizi korumuyor.Biz erkeklerden bir adım daha öndeyiz. Farkında olalım. Atamız bize “kadınlar siz yerlerde sürünmeye değil, omuzlarda yükselmeye layıksınız” demiştir. Atamızın bizlere verdiği kadın haklarının farkında olursak ve korursak kimse bizi sokakta öldürmeye cesaret edemez. Farkında mısınız bu tür erkekler kadınları öldürerek geleceğini öldürüyor. Biz kadınlar caydırıcı cezalar, etkin denetim ve en önemlisi de toplumsal eğitim istiyoruz. Her gün onar onar ölmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından Kamile Anar, olayın meydana geldiği yere çiçek bıraktı.