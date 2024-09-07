Çorum’un Mecitözü İlçesi Çayköy Köyü’nde son derece kaliteli, lezzetli, aroması yüksek çiçek bamyası üretiliyor.

Bamyası ile meşhur olan Çayköy, zirvedeki yerini korurken, 60 hanelik Çayköy’de tüm aileler bamya üretiyor.

Çiçek bamyasının üretildiği köyde Sultaniye ve kara bamya cinslerine önem veriliyor.

BİR ALAN, BİR DAHA ALIYOR

Çayköy Muhtarı Alaattin Ayan, köyde domates, biber, salatalık, mısır, pancar, fasulye, patates, kavun-karpuz, soğan gibi sebzelerin ağırlıklı olarak yetiştiğini, bamyanın ise yaygın olarak üretildiğini söyledi.

Çayköy bamyasının meşhur olduğunu dile getiren Ayan, "bir alan bir daha alıyor" ifadesini kullandı.