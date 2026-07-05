Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Çorum'un tanınmış simalarından Rahmi Toktaş toprağa verildi.

Merhume Fadime Toktaş'ın eşi, Menekşe Yalçın, Meral Toktaş, Gönül Saran ve Hayat İpek ile merhume Solmaz ve Cengiz Toktaş'ın babaları, Ekrem Toktaş ve Selvinaz Özçakır'ın ağabeyi, iş insanı Haydar Saran, Bektaş Yalçın ve Aydın İpek'in kayınpederi, Gazeteci Nihat Karalar'ın dayısı olan Rahmi Toktaş'ın cenazesi Tarhan Köyünde defnedildi.

Cenaze törenine; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ailesi ve yakınları katıldı.