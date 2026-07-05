Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Uğurludağ İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi, cumartesi günü Uğurludağ Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan kongrede, tek listeyle gidilen seçimde mevcut İlçe Başkanı Kenan Genç yeniden seçilerek güven tazeledi.

Kongreye MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Abdullah Dalyan, parti teşkilatı yöneticileri, delegeler ve çok sayıda partili katıldı.