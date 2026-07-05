İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek belediyenin çalışmaları ile ilçenin gündemindeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Programda şeffaf ve dürüst belediyecilik anlayışına vurgu yapan Başkan Çizikci, "Biz siyaset yapıyoruz diye size yalan konuşmayacağız. Utanacağımız hiçbir işi yapmayacağız. Yapamayacağımız hiçbir sözü vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İskilip Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili son gelişmeleri de paylaşan Çizikci, yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi. İlçenin geleceğine yönelik planlanan yatırımlar ile İskilip'in gündemindeki çeşitli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programda vatandaşların sorularını da cevaplayan Başkan Çizikci, belediye hizmetlerini şeffaflık, dürüstlük ve ortak akıl anlayışı doğrultusunda sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.