Çorum merkeze bağlı Üyük Köyü, 33 yaşında hayata veda eden engelli genç Dursun Karatepe’yi gözyaşlarıyla uğurladı.

KÖY İMAMI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Üyük Köyü İmam Hatibi Hafız Mustafa Yıldırım, son görev için tabut başına geçtiğinde gözyaşlarına hakim olamadı.

CEMAATTEN DEĞİL, MEVTADAN HELALLİK İSTEDİ

Merhum ile olan dostlukları ve arkadaşlıkları tüm köylüler tarafından bilinen İmam Hatip Mustafa Yıldırım, cemaatten helallik istemek yerine, “Dursun kardeşimizin hepimiz üzerinde çok hakkı var.” diyerek merhumdan helallik istedi.

Tüm köylünün işlerine yardım etmesi ve masum gülüşüyle gönüllerde müstesna bir yere sahip olan Dursun Karatepe, dua ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.