Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, İlçe Emniyet Müdürü Murat Önder ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetçi ile birlikte ilçede bulunan okulları ziyaret etti.

Kaymakam Mutlu Köksal, Sunguroğlu İlkokulu, Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Dr. Sedat - Dr. Melahat Baran Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokullarını ziyaret ederek okul güvenliği kapsamında incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde okul çevreleri, giriş-çıkış düzeni ve alınan güvenlik tedbirleri yerinde değerlendirilirken, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alındı. Öğrenci ve öğretmenlerin güvenli bir eğitim ortamında bulunmalarının önemine vurgu yapılan incelemelerde, ilgili kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına yönelik hususlar ele alındı.

Ziyaretler, okul yöneticilerinin talep ve önerilerinin dinlenmesinin ardından sona erdi.