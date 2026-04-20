Samsun’da düzenlenen Okul Sporları Floor Curling turnuvasından dönen Nevşehir Gülşehir Şehit Hamide Sibel Çetinkaya Anadolu Lisesi öğrenci, öğretmen ve idarecilerden oluşan kafile, dönüş yolunda araçlarının arızalanması sonucu yolda kaldı.

14 kişilik öğrenci ve öğretmen kafilesinin yardımına Çorum Belediyesi yetişti.

Durumun bildirilmesi üzerine belediye ekipleri harekete geçerek kafileye araç tahsis etti. Güvenli bir şekilde Çorum merkeze ulaştırılan grup, araçları tamir edilene kadar şehir merkezini gezdi.

Kafilede yer alan öğrenci, öğretmen ve idareciler, gösterilen ilgi ve destekten dolayı Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.