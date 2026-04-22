Çorum Belediyesi tarafından AHL Park AVM'nin yanındaki park yenilendi.

Orman İşletme Müdürlüğü yanında bulunan ve Çorum’un en eski parkaları arasında yer alan Masal Temalı Park, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için açılışa hazır hale getirildi.

3800 metrekare alan içerisinde bulunan park çizgi film karakterleriye Çorum’un ilk masal parkı olarak çocukların hizmetine sunuldu.

Parkın içinde Nasreddin Hoca, Hacivat-Karagöz, Dede Korkut gibi karakterlerin yanı sıra her yaş grubu tarafından tanınan çizgi film karakterlerine ve günümüz çocuklarının favori yapımlarına ait eserler yer alıyor.

Ayrıca park içerisinde Masal Adası ve Masal Yolu gibi temalar da bulunuyor.