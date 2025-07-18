İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencileri ödüllendirdi.

TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu öğrencisi Abdullah Efe, Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdullah Can Kaya, Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu öğrencisi Kayra Aras Dağ ve Ada Koleji Öğrencisi Çınar Şahan’a çeşitli hediyeler veren Cemil Çağlar, öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini de tebrik etti.

Öğrencilerle tek tek sohbet eden Çağlar, “Bu başarıda emeği geçen başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere, onlara her an destek olan değerli ailelerini ve fedakâr öğretmenlerimiz ile okul yöneticilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Gençlerimizin yolu, bahtı açık olsun” dedi.