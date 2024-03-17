Kırkdilim köyünden gelme Hacı Şakir Laçin'in oğlu, merhum Nail, Remzi, Gülşen ve Fevzi Laçin'in kardeşleri, merhum Saffet Laçin ile Çorum Yumurta Pazarlama A.Ş Satış Müdürü İsmail Laçin'in babası, Saffet ve Aleyna Laçin'in dedeleri Cemil Laçin(88) hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi 18 Mart Pazartesi günü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden saat 11.30'da alınarak öğle namazına müteakiben Akşemseddin Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.