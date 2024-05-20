Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

İlk önce Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Dağlı, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki emniyet, asayiş, trafik, narkotik, KOM, çocuk şube konuları ile ilgili yapılan son çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Dağlı, Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya'dan Jandarma bölgesindeki asayiş durumu ile brifing aldı.

Asayiş ve güvenlik toplantıları ile ilgili bir açıklama yapan Vali Dağlı; "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için Emniyet ve Jandarma birimlerimiz tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmeden artarak devam edecek." dedi