İskilip Sanayici ve İş Adamları Derneği (İSİAD) Başkan Yardımcısı Fikret Kısar, kuruluş aşamasında olan İskilip OSB’ye yoğun talep olduğunu söyledi.

İskilip OSB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Türkiye’nin 361’inci OSB’si olarak tescil edilmişti.

Müteşebbis heyet başkanlığını Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın yaptığını hatırlatan İSİAD Başkan Yardımcısı Fikret Kısar, OSB’nin son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Valimizin çabaları ile kış aylarında zemin etüdü ve halihazır planları yapılıp mevzii imar plan aşamasına gelindi. OSB’miz ilçemizde herkesin ilgisini çekmekte olup tüm adaylar, sivil toplum kuruluşları ve İskilip halkının sahip çıkması takdire şayandır. Biran önce alt yapı çalışmalarına başlanmasını bizlerden talep ediyorlar” dedi.

’YOĞUN TALEP VAR, BU GİDİŞLE MEVCUT ALAN AZ BİLE GELECEK’

Vali Dağlı’ya hem teşekkür hem de destek ziyaretinde bulunacaklarını aktaran Kısar, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verilen fizibilite dosyasında İskilip’ten 35 müteşebbisi ikna ederek yatırımcı talep formu imzalatmıştık. Akabinde 5 yatırımcı daha müracaatta bulunmuştu. İl dışından ayda 1 yatırımcı arayıp sorarken, şimdi her hafta bir yatırımcı İskilipli bir dostunu bulup mevcut durum hakkında bilgi soruyor. Bu gidişle 750 dekar arazi bile az gelecek. İskilip OSB kalkınmada öncelikli 5. bölge teşviklerinden yararlanacak” diye konuştu.

Kısar, ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Zekeriya Coştu ve OSBÜK Genel Sereteri Fatih Soysal’ı ziyaret ederek, alt yapı ve krediler konusunda görüşmeler yapılacaklarını ifade etti.