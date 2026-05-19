Vali Ali Çalgan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

19 Mayıs 1919’un, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet yolunda attığı en kutlu adımlardan birisi olduğunu belirten Vali Ali Çalgan, “Samsun ufuklarında parlayan istiklal ışığı, milletimizin azim ve kararlılığıyla büyüyerek Millî Mücadele’nin yolunu açmıştır. Bugün, bu tarihi günün 107. yıl dönümünü idrak etmenin onurunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Aziz milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle tek yürek olarak “Ya istiklâl ya ölüm” şiarıyla kenetlenmiş, Amasya’dan Erzurum’a, Sivas’tan Ankara’ya uzanan kararlı yürüyüşüyle kendi iradesine ve bağımsızlığına sahip çıkmıştır. Bu kutlu mücadele, Türk milletinin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

Bugün bizlere düşen en büyük görev, Millî Mücadele ruhunu yaşatmak ve bu bilinci genç kuşaklara aktarmaktır. Cumhuriyetimizin teminatı olan Türk gençliği, maziden atiye uzanan şanlı tarihimizin emanetçisi ve Türkiye Yüzyılı’nın inşasında en güçlü dayanağımızdır” dedi.Mesajında gençlere seslenen Vali Ali Çalgan, şunları dile getirdi:

“Sevgili gençler; Atatürk’ün 19 Mayıs’ı siz gençlere armağan etmesi, sizlere duyduğu güvenin en güçlü göstergesidir. Sizler; aklınızla, bilginizle ve inancınızla bu kutlu mirası geleceğe taşıyacak, ecdadınızın büyük fedakârlıklarla kurduğu Cumhuriyetimizi koruyarak ülkemizi daha ileriye götüreceksiniz. Çalışkanlığınız ve azminizle Türkiye’nin yarınlarını şekillendirecek, milletimizin umudu ve Cumhuriyetimizin teminatı olmaya devam edeceksiniz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklâl Mücadelemizin kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum.” (Haber Merkezi)